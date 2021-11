In Österreich werden die Corona-Einschränkungen nun stärker von der Polizei kontrolliert. (www.imago-images.de/Müller-Stauffenberg)

Die entsprechende Einstufung durch die Bundesregierung trat um Mitternacht in Kraft. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss sich nach Rückkehr aus diesen Ländern in eine zehntägige Quarantäne begeben. Sie kann nach fünf Tagen durch einen negativen Test vorzeitig beendet werden.

Österreich hatte zuletzt eine Sieben-Tage-Inzidenz von knapp 815 gemeldet. Die Regierung in Wien bereitet deshalb Ausgangsbeschränkungen für nicht-geimpfte Menschen vor. Die Regeln werden voraussichtlich in der Nacht zu Montag in Kraft treten. Einem Entwurf zufolge dürften Ungeimpfte Haus oder Wohnung nur noch aus dringenden Gründen verlassen. Den Arbeitsplatz dürfen sie bereits jetzt nur mit negativem Test aufsuchen.

