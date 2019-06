In Österreich steht die Übergangsregierung unter der künftigen neuen Bundeskanzlerin Bierlein.

Wie Bierlein bekanntgab, hat sie alle Minister für ihr Experten-Kabinett gefunden. Die Regierung soll morgen vormittag in Wien von Bundespräsident Van der Bellen offiziell ernannt werden.



In der vergangenen Woche war die bisherige Übergangsregierung von Bundeskanzler Kurz durch ein Misstrauensvotum im Parlament abgesetzt worden. Hintergrund der politischen Krise ist der Skandal um das sogenannte "Ibiza-Video", in dessen Folge die Minister der rechtspopulistischen FPÖ zurückgetreten waren. Parlaments-Neuwahlen sind für September angesetzt.