In Österreich soll die bisherige Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs, Bierlein, übergangsweise die Regierungsgeschäfte übernehmen.

Bundespräsident Van der Bellen kündigte in Wien an, er werde Bierlein in einigen Tagen als erste Frau zur Kanzlerin ernennen. Sie soll die Regierung bilden, die dann bis zur Neuwahl im September im Amt bleibt. Bierlein sagte, sie wolle sich darum bemühen, die Lage zu beruhigen und wieder Vertrauen aufzubauen.



Der bisherige Bundeskanzler Kurz war am Montag durch ein Misstrauensvotum im Parlament gestürzt worden. Auslöser der Regierungskrise war der Skandal um den ehemaligen Vizekanzler Strache von der FPÖ.