In Österreich werden seit heute kostenlose Corona-Schnelltests verteilt.

Jeder Bürger, der älter als 15 Jahre ist, kann sich in den Apotheken des Landes fünf Tests pro Monat abholen. Jüngere können seit einiger Zeit in den Schulen an regelmäßigen kostenlosen Schnelltests teilnehmen.



Die österreichische Regierung berät derzeit über mögliche Lockerungen der Corona-Restriktionen. Wie die Nachrichtenagentur APA meldet, wird erwogen, Öffnungen vom Infektionsgeschehen abhängig zu machen. Ergebnisse der Beratungen sollten im Laufe des Tages bekanntgegeben werden.

