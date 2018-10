In Österreich beginnen heute drei Volksbegehren, unter anderem für ein vollständiges Rauchverbot in Gaststätten.

Bis Sonntag können die Bürger in den Gemeindeämtern ihre Unterschrift abgeben. Die Anti-Raucher-Initiative hat bereits in der Antragsphase mehr als 590.000 Unterschriften gesammelt. Hintergrund ist die Entscheidung der rechtskonservativen Regierung, das von der Vorgängerregierung bereits beschlossene Rauchverbot in der Gastronomie zu kippen.



Außerdem läuft ein Frauen-Volksbegehren, mit dem die Iniatitorinnen mehr Chancengleichheit für die Geschlechter erreichen wollen, unter anderem durch verpflichtende Frauenquoten in Politik und Wirtschaft. Die dritte Initiative fordert die ersatzlose Streichung der Gebühren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich.



Die Ergebnisse der Volksbegehren sind nicht bindend, bei mindestens 100.000 Unterschriften muss sich aber der Nationalrat damit auseinandersetzen.