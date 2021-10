In Österreich wird der Wechsel im Kanzleramt vorbereitet. Nach dem Rücktritt von Bundeskanzler Kurz soll Außenminister Schallenberg die Geschäfte übernehmen. Die Opposition kritisiert, dass Kurz ÖVP-Vorsitzender bleiben will - und befürchtet, dass er als "Schattenkanzler" weiter Macht ausübt.

Schallenberg traf in Wien zu einem Gespräch mit Bundespräsident Van der Bellen ein. Er soll nach Angaben aus seinem Umkreis zudem noch heute mit dem Chef der Grünen, Kogler, zusammenkommen.

Kurz bleibt Parteichef und will ÖVP-Fraktion anführen

Kurz war gestern Abend zurückgetreten - als Reaktion auf die Korruptionsermittlungen gegen ihn. Zuvor hatten die Grünen klargestellt, dass eine Fortsetzung des Regierungsbündnisses nur ohne ihn möglich sei. Kurz kündigte an, sich nicht aus der Politik zurückzuziehen, sondern den Vorsitz der ÖVP-Fraktion im Parlament zu übernehmen. Auch als Parteivorsitzender will Kurz im Amt bleiben. Was es jetzt brauche, seien stabile Verhältnisse, argumentierte er.

Opposition findet Kurz-Rücktritt unzureichend

Kritik kam von der österreichischen Opposition. SPÖ-Chefin Rendi-Wagner kritisierte die geplante Fortsetzung der Koalition aus ÖVP und Grünen. Der Kanzler gehe zwar, aber das türkise System bleibe, sagte sie mit Blick auf die Parteifarbe der ÖVP. Da Kurz am Vorsitz der Volkspartei festhalte und künftig auch Fraktionschef sein wolle, werde er weiterhin die bestimmende Kraft der ÖVP-Politik und damit ein Schattenkanzler Österreichs sein. Ähnlich äußerten sich die Parteichefs von FPÖ und Neos. Zuletzt hatte es Überlegungen gegeben, unter Führung der SPÖ zusammen mit den Grünen eine neue Viererkoalition gegen die ÖVP zu bilden.



Hintergrund der Korruptions-Affäre sind Vorwürfe, wonach mit Steuermitteln Medienberichterstattung erkauft und Umfragewerte zu Gunsten von Kurz und der ÖVP manipuliert wurden.

