Die Grünen in Österreich sind mit ihrem Vorstoß gescheitert, den Haushalt noch vor dem Misstrauensvotum gegen Bundeskanzler Kurz zu beschließen.

Ein Sprecher des ÖVP-geführten Finanzministeriums in Wien erklärte, der Fahrplan stehe seit Monaten fest. Ob er umgesetzt werden könne, hänge davon ab, ob die Grünen staatspolitische Verantwortung übernähmen. Grünen-Chef Kogler hatte vorgeschlagen, das bereits ausgehandelte Budget Dienstag früh in einem Sonderministerrat zu verabschieden. Dienstag Nachmittag muss sich Kurz wegen der gegen ihn erhobenen Korruptionsvorwürfe einem Misstrauensantrag im Parlament stellen. Der Bundeskanzler hatte gestern Abend noch einmal alle Vorwürfe zurückgewiesen. Er sagte in Wien, die Unschuldsvermutung müsse für jeden gelten. Zuvor hatte Bundespräsident Van der Bellen erklärt, er sehe die Handlungsfähigkeit der Regierung in Frage gestellt.



Der österreichische Politikwissenschaftler Huber sagte im Deutschlandfunk, es stelle sich die Frage, ob ein Austausch von Kurz allein überhaupt reiche, um das System zu beenden oder zu verändern.

