In Österreich haben Sicherheitskräfte ein rechtsextremes Netzwerk mit Verbindungen nach Deutschland ausgehoben.

Die Nachrichtenagentur APA berichtet, in Österreich seien fünf und in Deutschland zwei Personen festgenommen worden. Bei Durchsuchungen seien unter anderem automatische Waffen und Munition sichergestellt worden. Innenminister Nehammer erklärte der Agentur zufolge, die Waffen seien für die rechtsextreme Szene in Deutschland bestimmt gewesen, um eine rechtsradikale Miliz aufzubauen.



Laut dem Bericht wurden die österreichischen Fahnder durch Drogenlieferungen aus Deutschland auf die Spur des Netzwerks gebracht. Mit den Erlösen seien dann die Waffen gekauft worden, die für Deutschland bestimmt gewesen seien. Hauptverdächtiger ist demnach ein 53-jähriger Österreicher. Auch in Deutschland werde in dieser Angelegenheit ermittelt.

