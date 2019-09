Nach seinem Sieg bei der Nationalratswahl will der Vorsitzende der Österreichischen Volkspartei, Kurz, mit allen gewählten Parteien sprechen.

Er habe definitiv nicht mit einem Ausgang in dieser Höhe gerechnet, sagte Kurz dem Sender ORF. Der 33-Jährige sprach von einem historischen Tag. Der Ex-Kanzler hatte sich während des Wahlkampfs alle Optionen offen gehalten und auch eine Neuauflage des Bündnisses mit der rechtspopulistischen FPÖ nicht ausgeschlossen. Sein Parteikollege Karas sagte im Deutschlandfunk, die FPÖ sei vor allem wegen ihres europakritischen Kurses abgestraft worden. ÖVP-Chef Kurz solle bei der Auswahl seiner Koalitionspartner darauf achten, dass diese für ein starkes Österreich in einem starken Europa stünden, erklärte der Europapolitiker.



Die ÖVP hatte die Parlamentswahl mit 38,4 Prozent der Stimmen klar gewonnen. Die Grünen, die zuletzt an der Vier-Prozent-Hürde gescheitert waren, erzielten 12,4 Prozent. Die SPÖ musste mit 21,5 Prozent der Stimmen das historisch schlechteste Ergebnis hinnehmen. Die FPÖ verzeichnete deutliche Einbußen und kam auf gut 17 Prozent. Im Parlament vertreten sind auch die Neos mit 7,4 Prozent.