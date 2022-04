Österreich weist vier russische Diplomaten aus. (Dmitry Valeyev/imago/ITAR-TASS)

Die betroffenen Diplomaten seien aufgefordert, spätestens mit Ablauf des 12. April das Land zu verlassen. Zur Begründung hieß es, die Personen hätten Handlungen vollzogen, die mit ihrem diplomatischen Status unvereinbar seien.

Unterdessen hat Nato-Generalsekretär Stoltenberg der Ukraine weitere Waffenlieferungen in Aussicht gestellt. Dazu gehörten auch schwere Waffen, sagte Stoltenberg vor Beratungen der Nato-Außenminister in Brüssel. Bundesaußenministerin Baerbock hat ihre Kolleginnen und Kollegen zu einem informellen Treffen im Mai nach Berlin eingeladen. Es gehe darum, sich angesichts des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine weiter sehr, sehr eng abzustimmen, sagte Baerbock in Brüssel.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 07.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.