Bei den Ermittlungen zu möglichen Plänen für eine rechtsextreme Miliz sind in Österreich weitere Waffen sichergestellt worden.

Wie das Innenministerium in Wien mitteilte, gelten derzeit 14 Personen in Österreich und Deutschland als Verdächtige. Im Dezember war ein großes Waffenarsenal ausgehoben worden. Anfang Juli seien bei weiteren Personen Razzien erfolgt, sagte ein Ministeriumssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Dabei habe man voll- und halbautomatische Waffen, Kisten mit Munition, viele NS-Devotionalien und Drogen beschlagnahmt. Laut dem Ministerium hatten sich Verdächtige in Chatgruppen über den Aufbau einer Miliz ausgetauscht. Das Netzwerk habe konkrete Pläne, aber keine große Anhängerschaft gehabt.

