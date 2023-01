Gesetzesnovelle

Alma Zadic, Österreichs Justizministerin (imago images / photonews.at)

Das sieht ein neues Gesetz vor, das als Reaktion auf die Ibiza-Affäre geschaffen wurde. Amtsträgern droht demnach ein Verfahren, wenn sie zuvor in ihrer Rolle als Kandidaten bestochen wurden. Strafbar ist künftig auch der Kauf von Mandaten, wenn also jemand mit Geld versucht, auf eine Kandidatenliste zu kommen oder ihm ein günstiger Listenplatz zugeschanzt wird.

Justizministerin Zadic erklärte, das neue Anti-Korruptions-Gesetz, das nun in eine achtwöchige Begutachtung gehe, sei das strengste der Welt. Die Ibiza-Affäre habe dem Ruf der Politik in Österreich schwer geschadet. 90 Prozent der Bevölkerung sei mittlerweile der Meinung, dass das Land ein Korruptionsproblem habe, so die Grünenpolitikerin.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.