EU-Umweltministertreffen

Das EU-Renaturierungsgesetz sieht zum Beispiel eine Wiedervernässung von Mooren vor. (Getty Images / Gerrit Fricke)

Österreich will nun doch dem seit Monaten blockierten Vorhaben zustimmen. Das sagte Umweltministerin Gewessler in Wien. Damit zeichnet sich eine nötige Mehrheit für das Gesetz ab. Über dieses könnte bereits am Montag beim Treffen der EU-Umweltminister in Luxemburg abgestimmt werden.

Die Pläne aus Brüssel sollen unter anderem dafür sorgen, dass trockengelegte Moore wieder vernässt und Wälder aufgeforstet werden. Es verpflichtet die Länder, bis 2030 mindestens je 20 Prozent der geschädigten Flächen und Meeresgebiete wiederherzustellen und bis 2050 alle bedrohten Ökosysteme. Insbesondere Landwirte sehen das Gesetz kritisch. Sie fürchten, dadurch Flächen zu verlieren.

Weitere Themen des Ministertreffens sind Maßnahmen gegen die Verschwendung von Lebensmitteln und Textilien sowie die EU-Klimaziele für 2040.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.