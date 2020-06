Österreich will ab dem 1. August wieder Zuschauer in begrenzter Anzahl in die Fußball-Stadien lassen.

Das sagte Sportminister Kogler der "Kleinen Zeitung". Ab August sollten bis zu 1.250 Menschen pro Spiel erlaubt sein. Ab dem 1. September solle die Kapazität auf 5.000 bis 10.000 Fans pro Begegnung angehoben werden. Derzeit finden Fußballspiele in Österreich wegen der Coronavirus-Pandemie ohne Zuschauer statt.