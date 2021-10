In Österreich ist der zurückgetretene Bundeskanzler Kurz zum Fraktionschef der konservativen ÖVP im Nationalrat gewählt worden. Der 35-jährige Parteivorsitzende habe bei der geheimen Wahl alle Stimmen bekommen, teilte die ÖVP am Abend mit.

Der bisherige Fraktionschef Wöginger wurde zum Stellvertreter gewählt. Die Opposition in Österreich kritisierte Kurz' Verbleib an zentraler Stelle der Politik scharf. Zuvor war Außenminister Schallenberg als Bundeskanzler vereidigt worden. Er wird weiter mit der Koalition aus ÖVP und Grünen regieren. Österreichs neuer Außenminister ist der 63-jährige Diplomat Linhart. Er war zuletzt Botschafter in Frankreich.



Kurz war am Wochenende wegen der Ermittlungen gegen ihn als Regierungschef zurückgetreten. Dabei geht es um den Verdacht der Untreue und Bestechlichkeit. Kurz weist die Vorwürfe zurück.

