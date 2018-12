Das zunehmende Tempo in der Welt führe dazu, dass sich viele Menschen, Parteien, aber auch Politiker nach kontrollierbareren Entwicklungen sehnten, sagte der frühere österreichische Bundeskanzler im Dlf. Als Beispiele nannte er die rasante Entwicklung Chinas als Wirtschaftsmacht, den technischen Fortschritt, Künstliche Intelligenz oder die Informationstechnik. All das führe zu einer Nostalgie bei den Menschen, die zwar verständlich, aber auch gefährlich sei.

Populistische Bewegungen nutzen Nostalgie, um Angst zu erzeugen

Am Randeder Gesellschaft gebe es Bewegungen, die es verstünden, diese Angst und Nostalgie für sich zu nutzen und die glaubten, das Rad der Entwicklung zurückdrehen zu können. Das sei falsch, glaubt Schüssel. Denn solche Entwicklungen "werden sich nicht bremsen lassen", man könne sie aber in eine richtige Richtung bewegen, sagte er im Dlf.

Doch vor allem die USA tun sich aus Sicht des früheren österreichischen Bundeskanzlers schwer, dies anzuerkennen. Dort herrsche immer noch der Wunsch, zu alter Stärke und Größe zurückkehren zu können. Doch das sei nicht möglich, denn das Prinzip "America first", aber auch "China first", werde auf den Widerstand der Übrigen stoßen.

Europa muss sich auf eigene Füße stellen

Doch auch Europa müsse sich weiterentwickeln, sagte Schüssel im Dlf. Die EU müsse lernen, sich auf eigene Füße zu stellen, selbst Verantwortung zu übernehmen. Auch müsse Europa lernen, sich der Konkurrenz zu stellen. Das gelte sowohl im wirtschaftlichen, aber auch im politischen Sinne. Daher sei es besonders wichtig, wieder zu lernen, mit einander zu diskutieren - und als Parteien auch wieder unterscheidbarer zu werden.

Unsicherheiten gab es schon immer

Der These von Wolfgang Ischinger, Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, die Welt sei heute unsicherer, als noch zu Zeiten des Kalten Krieges widersprach Schüssel im Dlf. Unsicherheiten habe es schon immer gegeben. Im Gegenteil: Europa habe in den letzten 70 Jahren enorme Stärke entwickelt, habe seine Wirtschaftskraft vervielfacht und sei damit genauso erfolgreich wie Israel und China. Vielmehr gehe es nun darum, die richtigen Rezepte zu entwickeln, um auf die Unsicherheiten in der Welt zu reagieren. Ein Rezept: Die EU sollte die Vielfalt zur Stärke machen. Zwar gebe es Fragen, die nur gemeinsam gelöst werden könnten- dazu zählen aus Schüssels Sicht die Flüchtlingsfrage, Fragen der Sicherheit und des Grenz- sowie Klimaschutzes - er hält aber "Homogenität für alle" für das falsche Rezept. Flexibilität sei wichtig, so Schüssel. Man müsse nicht immer auf den Letzten warten. Erzwungene Einstimmigkeit hält er für falsch.

Neue Partnerschaften

Europa werde überdies in den nächsten Jahren massiv daran arbeiten, neue Partnerschaften zu suchen und zu finden.

