Nach Ansicht des österreichischen Publizisten Robert Misik verschiebt sich die politische Mitte immer weiter nach rechts.

In vielen europäischen Ländern und in den USA weiteten nicht nur die Rechtspopulisten die Grenzen des Sagbaren immer weiter nach rechts aus, sagte Misik im Deutschlandfunk (Audio-Link). Gleichzeitig verrutsche auch die Mitte. Das bedeute, dass sich das gesamte Fenster der akzeptierten und als gängiger Mainstream geltenden Haltungen mit verschiebe.



Linksliberal eingestellte Menschen tragen laut Misik zu diesem Prozess bei, indem sie sagen, man müsse den Rechtspopulisten zuhören. Wenn Rechte oder Rechtsextreme eine bestimmte Position zum ersten Mal verträten, würden sie häufig noch als Provokationen aufgefasst. Beim fünften Mal werde dieselbe Äußerung dann schon als vertretbare Meinung angesehen, so der Autor des Buches "Die falschen Freunde der einfachen Leute".