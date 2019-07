Österreichs Ex-Kanzler Kern nun im Aufsichtsrat der russischen Bahn

Österreichs ehemaliger Bundeskanzler Kern ist bei der russischen Staatsbahn RZD in den Aufsichtsrat berufen worden.

Der 53 Jahre alte Manager war früher unter anderem auch Chef der staatlichen Österreichischen Bundesbahnen. Kern hatte als Regierungschef der SPÖ Kritik an den EU-Sanktionen gegen Russland geäußert und die Einrichtung des sogenannten Sotschi-Dialogs in die Wege geleitet. Das Forum in der Schwarzmeerstadt wurde im Mai dieses Jahres gestartet. Es soll zur Stärkung der bilateralen Beziehungen und dem zivilgesellschaftlichen Austausch zwischen Österreich und Russland beitragen.



Im RZD-Aufsichtsrat hatte in der Vergangenheit auch der frühere Chef der Deutschen Bahn, Mehdorn, gesessen.