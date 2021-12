Der frühere österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz. (picture-alliance / APA / Herbert Neubauer )

Wie österreichische Medien berichten, soll er bereits einen Vertrag in der Privatwirtschaft unterzeichnet haben. Nach Informationen der "Kronen-Zeitung" handelt es sich um einen Managerjob im Silicon Valley. In der Region südlich von San Francisco haben zahlreiche große Hightech-, IT- und Internetfirmen ihren Sitz. Kurz äußerte sich bisher nicht. Auf Twitter schrieb er seine Weihnachtsgrüße aber - eher ungewöhnlich - auf Englisch. Kurz war im Oktober nach Korruptionsvorwürfen als Bundeskanzler zurückgetreten. Anfang Dezember kündigte er abrupt seinen Rücktritt von allen Ämtern an.

