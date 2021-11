Zehntausende Menschen haben am Samstag in Wien gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung demonstiert. (Florian Wieser/APA/dpa)

Innenminister Nehammer erklärte, auf der gestrigen Demonstration in Wien hätten die meisten Menschen zwar friedlich ihren Unmut kundgetan. Bekannte Neonazis und Vertreter der rechtsextremen Szene hätten aber versucht, die Stimmung aufzuheizen. Laut Nehammer wurde auf der Veranstaltung mit etwa 40.000 Teilnehmern der Holocaust verharmlost und Bundeskanzler Schallenberg mit dem KZ-Arzt Mengele verglichen. Nehammer verwies auch auf Morddrohungen gegen Regierungsmitglieder und auf einen Brandanschlag auf ein Polizeiauto in Linz. Das Ausmaß der Radikalisierung sei in keiner Weise hinnehmbar, sagte der Innenminister.

Österreich geht am Montag in einen neuen Lockdown, um die hohen Corona-Infektionszahlen zu senken. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit über 1.000. Am Arbeitsplatz gilt die 3G-Regel, in weiten Teilen des öffentlichen Lebens 2G.

