Österreichs Justizministerin Zadić fordert, die Verbreitung von Rassismus vor allem im Internet zu verhindern.

Auf Social-Media-Plattformen kämen solche Inhalte in Umlauf und verstärkten sich rasant, sagte sie der "Süddeutschen Zeitung". Dann sei es nur noch eine Frage der Zeit, bis den Worten Taten folgten.



Die Grünenpolitikerin Zadić musste als Kind mit ihren Eltern vor dem Krieg in Ex-Jugoslawien fliehen und ist nun Österreichs erste Bundesministerin mit Migrationshintergrund. Sie erhält nach Hassnachrichten und Morddrohungen Personenschutz.



Mit Blick auf den Anschlag im hessischen Hanau sagte Zadić, als Gesellschaft könne man entscheiden, in welche Richtung man gehe. "Wir müssen uns dafür einsetzen, dass alle, egal woher sie kommen oder welche Religion sie haben, dazugehören." Niemand solllte sich fürchten müssen, in eine Shisha-Bar zu gehen, ergänzte Zadić.

Grüne in Deutschland fordern Beauftragten gegen Rassismus

Die Bundestagsfraktion der Grünen in Deutschland fordert nach dem Anschlag von Hanau, einen Beauftragten gegen Rassismus einzusetzen. In einem heute veröffentlichten Papier heißt es, dieser müsse alle Maßnahmen der Bundesregierung zur Bekämpfung von Rassismus in jeglicher Form bündeln. Erste Schritte sollten demnach die Einrichtung eines Krisenstabs, eine Verschärfung des Waffenrechts sowie ein besserer Schutz etwa von Synagogen und Moscheen sein. Zudem wird eine umfangreiche Finanzierung von Anti-Rassismus-Projekten gefordert.