Bundeskanzler Nehammer sagte in Wien, die Stellungnahmen würden nun geprüft. Zugleich betonte der ÖVP-Politiker, aus seiner Sicht bestehe an der Notwendigkeit einer Impfpflicht kein Zweifel. Der Gesetzentwurf sieht bei Verstößen in einem mehrstufigen Verfahren Geldstrafen bis zu 3.600 Euro vor. Ausnahmen sind unter anderem für Schwangere und Menschen vorgesehen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Die Einwendungen stammen von Privatpersonen und Institutionen. Darunter sind Richterverbände, die etwa vor einer Überlastung von Verwaltungsgerichten warnten.

Den Angaben zufolge hat es diesmal so viele Einwendungen gegeben wie bei keinem anderen Gesetz zuvor in Österreich.

