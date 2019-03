Österreichs Bundeskanzler Kurz hat beim EU-Gipfel bessere Regeln zum Schutz der europäischen Wirtschaft gefordert.

China werde in der Welthandelsorganisation noch immer behandelt, als wäre es ein Entwicklungsland, sagte Kurz in Brüssel. Das Land sei jedoch dabei, zur größten Volkswirtschaft der Welt aufzusteigen. Kurz warb für faire Handelsregeln. Als Beispiel nannte er den Schutz für geistiges Eigentum und eine ordentliche Behandlung der europäischen Investoren in China. Die Staats- und Regierungschefs der EU beraten derzeit über eine gemeinsame Linie für den China-Gipfel, der in gut zwei Wochen stattfinden soll. Das Land ist nach den USA der zweitgrößte Wirtschaftspartner für die Europäische Union. Der Wert des Warenhandels beträgt fast eine Milliarde Euro pro Tag.



Die EU-Kommission hatte zuletzt vorgeschlagen, entschiedener gegen Chinas Wettbewerbspraktiken vorzugehen. Staaten wie die Niederlande sind dagegen, auf Handelshemmnisse mit Abschottung zu reagieren.