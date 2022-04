Ukraine-Krieg

Österreichs Kanzler Nehammer will Putin in Moskau treffen

Der österreichische Bundeskanzler Nehammer will morgen mit Russlands Staatschef Putin in Moskau zusammentreffen. Regierungssprecher Kosak erklärte in Wien, Nehammer werde über die Türkei nach Moskau fliegen. Dort sei für Montagnachmittag ein Gespräch mit Putin geplant.

10.04.2022