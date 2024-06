EU-Renaturierungsgesetz

Österreichs Kanzlerpartei ÖVP will strafrechtlich gegen grüne Umweltministerin Gewessler vorgehen

Die Verabschiedung des EU-Renaturierungsgesetzes hat in Österreich eine Regierungskrise ausgelöst. Österreichs Kanzler Nehammer kündigte eine Nichtigkeitsklage gegen das Gesetz beim Europäischen Gerichtshof an. Die konservative Kanzlerpartei ÖVP will zudem strafrechtlich gegen Klimaschutzministerin Gewessler vorgehen.