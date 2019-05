Sie soll als erste Frau in Österreich die Regierungsgeschäfte in Österreich führen - übergangsweise zu den Neuwahlen im September. Bisher ist Brigitte Bierlein Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs. Neben ihrer juristischen Karriere war sie auch im Kampf gegen sexuellen Missbrauch aktiv.

Bierlein war seit Anfang 2018 Präsidentin des österreichischen Verfassungsgerichtshofs - auch in diesem Amt war sie die erste Frau. Zuvor war sie von 2003 bis 2018 Vizepräsidentin dieses Gerichtshofs. Der 69-Jährigen werden der österreichischen Nachrichtenagentur APA zufolge gute Kontakte zur ÖVP und auch zur FPÖ nachgesagt.

Juristische Karriere statt Kunststudium

Bierlein, am 25. Juni 1949 in Wien geboren, wollte eigentlich Kunst studieren, wurde dann aber doch Juristin. 1975 legte sie ihre Richteramtsprüfung ab und wurde zunächst Richterin am Bezirksgericht in der Wiener Innenstadt. Von 1977 an arbeitete sie dann als Staatsanwältin, von 1990 bis 2002 war sie Generalanwältin in der Generalprokuratur, der höchsten Staatsanwaltschaft der Alpenrepublik. Anschließend folgte der Wechsel an den Verfassungsgerichtshof.

Aktiv in der Klasnic-Kommission

Mit Bierlein übernimmt die Übergangsregierung zudem eine Expertin in der Aufarbeitung von Missbrauchs- und Gewaltfällen im kirchlichen Bereich. Die 69-Jährige ist Mitglied der von Waltraud Klasnic geleiteten Unabhängigen Opferschutzkommission. Diese war am Höhepunkt des kirchlichen Missbrauchsskandals im März 2010 von Kardinal Christoph Schönborn, dem Vorsitzenden der Österreichischen Bischofskonferenz, ersucht worden, als Unabhängige Opferschutzanwältin tätig zu werden. Die frühere steirische Landeshauptfrau stellte daraufhin die Opferschutzkommission zusammen, der von Anfang an auch die damalige Höchstrichterin Bierlein angehörte.

Vorbildhaftes Modell mitentwickelt

Die Klasnic-Kommission hat bisher über 2.000 Fälle entschieden. Alle Entscheidungen der Kommission wurden von der Kirche nach eigenen Angaben vollständig umgesetzt. Bisher wurde Betroffenen insgesamt 27,8 Millionen Euro an Finanzhilfe und für Therapien zuerkannt. Die von Bierlein mitentwickelte Arbeitsweise der Opferschutzkommission wurde zum Vorbild für später auf Ebene der Bundesländer eingerichtete staatliche Kommissionen. Das Modell gilt auch international als vorbildhaft.