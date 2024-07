Fluss-Renaturierung

Rhein-Hochwasser bei Diepoldsau in der Schweiz an der Grenze zu Österreich (picture alliance / KEYSTONE / YANIK BUERKLI)

Das Parlament in Wien hat den Staatsvertrag gestern gebilligt. Die Zustimmung aus Bern steht noch aus. Auf einer Länge von 26 Kilometern soll mehr Platz für den Rhein geschaffen werden. Der in diesem Gebiet teilweise kanalisierte Fluss soll in einen natürlicheren Zustand zurückversetzt werden, um rund 300.000 Menschen besser vor Überschwemmungen zu schützen. Der Baubeginn ist frühestens für 2027 vorgesehen, die Fertigstellung 20 Jahre später. Das Abkommen zu dem Projekt war im Mai zwischen Österreich und der Schweiz unterzeichnet worden.

Der Rhein ist Grenzfluss zwischen beiden Ländern und mündet in den Bodensee, bevor er von dort aus in Richtung Deutschland weiterfließt.

