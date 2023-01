Hohe Exportmengen

Getreide aus der Ukraine: Osteuropäische Bauern befürchten Preisdumping. (IMAGO/ZUMA Wire)

Das geht aus einem gemeinsamen Papier von Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Polen, Tschechien und der Slowakei hervor, über das die EU-Agrarminister heute in Brüssel beraten wollen. Hintergrund ist, dass die EU der Ukraine über bestimmte Transportkorridore in den betroffenen Staaten den Export von Getreide erleichtert. Teile des ukrainischen Getreides gelangen aber offenbar nicht auf den Weltmarkt, sondern verdrängen, etwa als günstiges Futtermittel, heimische Getreideprodukte in Osteuropa. Es mehrten sich die Anzeichen dafür, dass dieser Anstieg, wenn er nicht begrenzt werde, die EU-Erzeuger im Agrarsektor in ernste Schwierigkeiten bringen könne, heißt es in dem Papier weiter.

Die sechs EU-Staaten betonen darin, dass sie bereit seien, die Ukraine im Agrarsektor weiter zu unterstützen, wenn dies keine negativen Auswirkungen auf die eigenen Märkte habe. Zudem müssten etwa betroffene heimische Landwirte ihrer Ansicht nach entschädigt werden.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.