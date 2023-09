Große Teile der libyschen Hafenstadt Darna wurden in dem Unwetter zerstört. (picture alliance / AA / Muhammad J. Elalwany)

Zudem solle am 10. Oktober eine internationale Wiederaufbaukonferenz stattfinden, erklärte die international nicht anerkannte Regierung. Sie wird von General Haftar unterstützt und ringt seit Jahren mit der von der UNO gestützten Übergangsregierung in Tripolis um die Macht im Land. Diese ließ zunächst offen, ob sie Vertreter zu der Konferenz entsenden wird. Die Stadt Darna war am 10. September schwer von Überschwemmungen des Sturmtiefs "Daniel" getroffen worden. Behördenangaben zufolge kamen dabei mindestens 3.300 Menschen ums Leben, es wird jedoch eine noch deutlich höhere Opferzahl befürchtet.

Nach Schätzungen der Internationalen Organisation für Migration haben zudem mehr als 43.000 Menschen ihr Zuhause verloren.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.