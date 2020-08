Papst Franziskus hat sich besorgt wegen der Kriegsdrohungen im östlichen Mittelmeerraum geäußert und zur Deeskalation gemahnt.

Die Lage sei durch verschiedene Herde der Instabilität bedroht, sagte er beim Mittagsgebet auf dem Petersplatz im Vatikan. Franziskus rief zu einem konstruktiven Dialog und zur Wahrung des internationalen Rechts auf. Die Konflikte bedrohten den Frieden der Völker in jener Region.



Im Streit um Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer hatte Griechenland zuvor türkische Kriegsdrohungen zurückgewiesen. Energieminister Chatzidakis sagte im Nachrichtensender Skai, Ankara betreibe eine Politik wie im 19. Jahrhundert. Größenwahn sei ein schlechter Berater. Die Türkei hatte Griechenland zuvor im Falle einer Ausdehnung seiner Hoheitsgewässer in der Ägäis mit einer militärischen Auseinandersetzung gedroht. Außenminister Cavusoglu sagte, das wäre ein Grund für einen Krieg.



Im östlichen Mittelmeer werden große Erdgasvorkommen vermutet. Die Türkei erkundet den Untergrund in Seegebieten, die von Zypern oder Griechenland beansprucht werden.