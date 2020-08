Bundeskanzlerin Merkel und Nato-Generalsekretär Stoltenberg haben an Griechenland und die Türkei appelliert, ihren Streit um Gas-Vorkommen im östlichen Mittelmeer beizulegen.

Merkel sagte anlässlich einesTreffens mit Stoltenberg in Berlin, der Konflikt zwischen den beiden Nato-Partnern sei sehr beunruhigend. Stoltenberg dankte der Bundesregierung für ihre Vermittlungsbemühungen. Er forderte die Regierungen in Athen und Ankara auf, ihren Streit im Geist der Solidarität zwischen Verbündeten und auf der Grundlage internationalen Rechts zu lösen.



Ein türkisches Erkundungsschiff sucht derzeit im östlichen Mittelmeer in der Nähe griechischer Inseln nach Gas und wird dabei von Kriegsschiffen begleitet. Die Regierung in Ankara betrachtet das Gebiet als Teil des türkischen Festlandsockels. Griechenland beansprucht die Region ebenfalls für sich.