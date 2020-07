Der Streit um Gebietsansprüche und Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer verschärft sich.

Die Türkei hat nun auch in das Seegebiet zwischen Zypern und Kreta ein Forschungsschiff entsandt. Das bestätigte die Marineführung in Ankara. Die "Oruc Reis" soll einen Monat lang seismische Untersuchungen vornehmen als Vorstufe für Gasbohrungen.

Maas warnt vor Provokationen

Die Gewässer werden auch von Griechenland beansprucht, einem EU-Mitglied und einem NATO-Partner der Türkei. Außenminister Maas hatte die Türkei am Dienstag bei einem Besuch in Athen aufgefordert, die Gas- und Ölbohrungen im östlichen Mittelmeer einzustellen und von Provokationen abzusehen.

Gebietsansprüche völkerrechtlich umstritten

Die Gebietsansprüche werden völkerrechtlich unterschiedlich bewertet. Die Türkei kritisiert, dass Griechenland von zahlreichen Inseln umfangreiche Ansprüche ableitet. Griechenland wiederum lehnt eine für die Türkei günstige Abmachung ab, die Ankara Ende vergangenen Jahres mit der international anerkannten libyschen Regierung geschlossen hat.

Ein Deutschlandfunk-Hintergrund dazu

