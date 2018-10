Die EU-Kommission will den Entwurf der italienischen Regierung für den Haushalt 2019 ablehnen.

Es habe sich bestätigt, dass der Etat mit den Verpflichtungen nicht vereinbar sei, die in der EU bestünden, erklärte der deutsche EU-Kommissar Oettinger, wie der "Spiegel" berichtet. Der entsprechende Brief des zuständigen Wirtschafts- und Finanzkommissars Moscovici werde morgen oder Freitag in Rom eintreffen.



Der Schritt war erwartet worden, weil die neue Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega in Rom weit mehr Schulden aufnehmen möchte, als mit der EU vereinbart. Das Haushaltsdefizit soll bei 2,4 Prozent liegen, während die Vorgängerregierung eine Grenze von 0,8 Prozent akzeptiert hatte.