Im vergangenen Jahrzehnt, das die Welt verändert habe, habe es in der Europäischen Union Enttäuschungen, Attacken und Rückschläge gegeben, aber auch viele Fortschritte, bilanzierte Günther Oettinger im Rückblick auf die vergangenen zehn Jahren. "Ich glaube, Europa steht heute gefestigter da, aber hat Narben", so die Einschätzung des ehemaligen EU-Kommissars. Europa müsse im neuen Jahrzehnt aber weit stärker werden, "wenn es die Welt von übermorgen mitgestalten will".

Euro wichtig für Europa

Europa habe die Finanzmarkt- und die Eurokrise überstanden. Heute sei der Euro die zweite Leitwährung und werde sicher auch im nächsten Jahrzehnt über Bankenunion und Kapitalmarktunion zu einem echten Faktor in der Weltwirtschaft werden.

Der Preis für die Euro-Rettung sei nicht zu hoch gewesen. "Wenn sie in der Welt von morgen mitreden wollen und nicht vom Dollar geprägt oder gar erpresst werden wollen, dann brauchen sie eine Währung, die weltweit wahrnehmbar ist", sagte Oettinger. Das Potenzial dazu hätten die nationalen europäischen Währung nicht, sondern nur der Euro.

Gefahr durch illiberalen Demokratien

Aktuell seien die EU und die westliche Demokratie von den sogenannten illiberalen Demokratien bedroht. Dies sei jedoch eine weltweite Entwicklung hin zu Populismus und Neonationalismus. Am Ende werde es überall in Europa genügend Menschen geben, die Liberalität, Freiheit und Freizügigkeit sowie Demokratie und Rechtstaatlichkeit unterstützen werden. "Ich glaube, die Kräfte, die unser Werte bewahren wollen, sind weit stärker", ist sich Oettinger sicher.

Wenn die Europäer die Welt von Übermorgen wenigstens ein bisschen mitgestalten und ihre innere und äußere Sicherheit selbst in die Hand nehmen wollten, dann führe kein Weg an der EU vorbei. "Kein Mitgliedsstaat alleine hat die Kraft dazu", betonte Oettinger. "Deswegen müssen wir Europa umbauen und reformieren, das stimmt. Aber wir müssen es zu allererst stärken." Als Beispiel nannte Oettinger eine europäische Armee, Europol als europäische Sicherheitsbehörde und die Vollendung des Binnenmarkts.