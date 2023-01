Wahlplakat der ÖVP zur Landtagswahl in Niederösterreich mit der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (IMAGO / SEPA.Media / IMAGO / Johann Schwarz)

Der jüngsten Hochrechnung zufolge verlor die Regierungspartei ÖVP in Niederösterreich die absolute Mehrheit. Die Partei von Landeshauptfrau Mikl-Leitner erhielt 39,8 Prozent. Damit büßte die konservative Partei knapp zehn Prozentpunkte ein. Die rechtspopulistische FPÖ erzielte ein Plus von mehr als zehn Prozentpunkten und erreichte 24,5 Prozent. Die sozialdemokratische SPÖ liegt auf Platz drei mit 20,8 Prozent. Ebenfalls ins Landesparlament ziehen die Grünen und die liberalen Neos ein.

Bundeskanzler Nehammer von der ÖVP führte den Stimmenverlust auf eine Gemengelage aus mehreren Krisen wie Pandemie und Teuerung zurück. Dies seien schlechte Zeiten für Regierende, sagte er.

Stimmberechtigt waren in Niederösterreich mehr als eine Million Menschen. Die Wahl gilt auch als Stimmungstest für die Bundesregierung in Wien. Im nächsten Jahr steht in Österreich die Parlamentswahl an.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.