Der Grünen-Politiker Cem Özdemir (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Die Europäische Union müsse die Routen jenseits des Schwarzen Meeres stärken, sagte der Grünen-Politiker im ZDF vor einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel. Es brauche eine klare Festlegung, welche die beste sei. Ukrainische Produkte müssten an europäische Häfen transportiert und dann weiter in den globalen Süden verschifft werden. Mit Blick auf die Importverbote für ukrainische Agraprodukte in mehreren osteuropäischen Ländern sagte Özdemir, das sei "nicht akzeptabel". Zuvor hatte der ukrainische Präsident Selenskyj die EU zur Öffnung der Grenzen für Agrarprodukte aus seinem Land aufgefordert. Brüssel hatte Anfang Juni beschlossen, unter anderem Getreide-Importe aus der Ukraine bis Mitte September einzuschränken. Grund dafür sind sinkende Erzeugerpreise in Polen, Ungarn, Slowakei, Rumänien und Bulgarien infolge billigerer ukrainischer Lieferungen. Die fünf Staaten wollen an dem Importverbot festhalten, sollte die EU-Kommission keine für sie akzeptable Lösung finden.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.