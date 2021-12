Haschisch-Zigarette (picture alliance / JOKER | Marcus Gloger)

Viele Bäuerinnen und Bauern stünden in den Startlöchern, um Hanf anzubauen, sagte der Grünen-Politiker der "Bild am Sonntag". Özdemir verteidigte die Pläne der Bundesregierung. Niemand solle sich "die Birne wegkiffen", aber er freue sich, dass der "Irrsinn des Cannabis-Verbots" ende. Die Legalisierung stärke den Jugend- und Verbraucherschutz und entlaste die Polizei, so Özdemir.

Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP plant eine kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften. Der Anbau von Hanfpflanzen ist bislang nur für medizinische Zwecke erlaubt. Die Polizeigewerkschaften haben sich skeptisch zur Legalisierung geäußert.

Holetschek (CSU): Cannabis-Konsum darf nicht verharmlost werden

Die Unionsparteien sind strikt dagegen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek forderte die neue Bundesregierung auf, ihre Pläne zur Legalisierung von Cannabis zu überdenken. Die Berliner Ampel habe leider die Warnungen von Experten in den Wind geschlagen und will bislang ihre Cannabis-Legalisierungspläne vorantreiben, sagte Holetschek der Deutschen Presse-Agentur. "Es muss aber verhindert werden, dass die Hemmschwelle sinkt und noch mehr Menschen als bisher Cannabis konsumieren." Genau diese Gefahr bestehe bei der nun im Koalitionsvertrag geplanten Freigabe. Der Konsum von Cannabis dürfe nicht verharmlost werden, warnte Holetschek.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.