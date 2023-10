Krieg im Nahen Osten

Özdemir fordert konsequentes Handeln gegen Antisemitismus

Der Grünen-Politiker Özdemir fordert angesichts von Straftaten im Zusammenhang mit dem Nahost-Krieg ein konsequentes Vorgehen gegen Antisemitismus in Deutschland. Der Bundeslandwirtschaftsminister sagte dem Magazin "Stern", wenn auf Demonstrationen Parolen in arabischer Sprache skandiert würden, dann sollten die Sicherheitsbehörden in der Lage sein, diese zu übersetzen - und gegebenenfalls strafrechtlich zu verfolgen.

31.10.2023