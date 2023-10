Krieg im Nahen Osten

Der Grünen-Politiker Cem Özdemir fordert die Deutschen auf, sich stärker gegen Judenhass zu engagieren. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Er sagte auf dem Landesparteitag der baden-württembergischen Grünen in Ravensburg, meist seien es Juden, die nach Angriffen Trauerkundgebungen organisierten. Özdemir fragte, warum das so sei. Wo seien die Massenkundgebungen der Mehrheitsgesellschaft; diese müsse sich an die Seite der jüdischen Gemeinde stellen.

Özdemir äußerte sich auch zu Bildern von Demonstrationen in Deutschland, auf denen die israelische Flagge verbrannt wurde, und forderte, die Täter müssten mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.