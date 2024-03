Abgeschwächte Umweltauflagen für Landwirte

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Zwar seien einige der Ideen der EU-Kommission vernünftig, sagte der Grünen-Politiker. Entlastungen und Bürokratieabbau dürften jedoch nicht dazu führen, dass der Umweltschutz leide. Man wolle sich daher für Anpassungen der europäischen Pläne stark machen.

Nach zahlreichen Protesten von Landwirten in mehreren europäischen Ländern will die EU-Kommission gelockerte Umweltauflagen erlauben. So soll unter anderem die Pflicht entfallen, einen bestimmten Teil der landwirtschaftlichen Fläche stillzulegen. Bei kleinen Landwirtschafts-Betrieben unter zehn Hektar soll gar nicht mehr kontrolliert werden, ob die Umweltauflagen eingehalten werden. Die meisten Änderungen sollen im kommenden Jahr in Kraft treten, einige aber auch rückwirkend zum 1. Januar.

Auch Umweltschützer kritisieren die Entlastungspläne der EU. Ein Sprecher der Deutschen Umwelthilfe sagte, die Kommission beuge sich der Argrarindustrie, statt sich für eine ökologische und soziale Agrarwende einzusetzen.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.