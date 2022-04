Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir, (Bündnis 90/Die Grünen) . (picture alliance/dpa - Bernd von Jutrczenka)

Man habe dorthin mittlerweile fast 150 Lieferungen mit rund 4.800 Paletten Lebensmitteln gebracht, sagte der Grünen-Politiker der Funke-Mediengruppe. Darüber hinaus gebe es inzwischen schon Zusagen über weitere Hilfen in einem noch größeren Umfang. Özdemir lobte in diesem Zusammenhang den Handel, die Lebensmittelhersteller und die gesamte Ernährungswirtschaft, die sofort große Hilfsbereitschaft gezeigt hätten. Sein Ministerium koordiniert die Lieferungen in die Ukraine.

Özdemir betonte, die Hilfen hätten keine Konsequenzen für die Tafeln und gingen damit nicht zu Lasten von Bedürftigen in Deutschland.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 02.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.