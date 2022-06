Kiew: Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, steht vor dem Landwirtschaftsministerium. (dpa/Andreas Stein)

Vor einem Treffen mit dem ukrainischen Ressortchef Solskyj sagt er in Kiew, es gehe bei seinem Besuch auch um ein Zeichen der Solidarität. Den Kampf, den die Menschen in der Ukraine austrügen, trügen sie stellvertretend für alle aus, die an Demokratie und Menschenrechte glaubten. Özdemir will mit seinem ukrainischen Kollegen auch über die globale Ernährungssicherheit sprechen. Unter anderem suche man nach sicheren Wegen für Agrarexporte, erklärte ein Ministeriumssprecher.

Auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach hält sich derzeit in der Ukraine auf. Er sagte dem Land weitere Hilfe bei der Versorgung Schwerverletzter zu. Lauterbach nimmt in Lwiw im Westen des Landes an einer Geberkonferenz für den Aufbau eines Rehazentrums für Kriegsopfer teil. Anschließend ist der Besuch mehrerer Krankenhäuser geplant.

