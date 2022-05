Hitzewelle in Indien (IMAGO/Hindustan Times)

In Indien und Pakistan kam es in den vergangenen Wochen aufgrund der Hitze zu mindestens 90 Todesfällen. Seit März leiden Millionen Menschen unter den hohen Temperaturen.

Wahrscheinlichkeit für Hitzwellen 30 Mal höher

Die Klimatologin Friederike Otto vom Imperial Colle London hält die Hitzewelle mittlerweile für ein Jahrhunderereignis. Im Deutschlandfunk sagte sie, ohne den menschengemachten Klimawandel wäre mit solch hohen Temperaturen nur alle 3.000 Jahre zu rechnen. Normalerweise gebe es in dieser Jahrezeit Regenfälle und kühle Luft. "Wenn sich die Erde noch weiter erwärmt, also bei 2 Grad Plus und nicht 1,2 Grad wie heute, muss man im Schnitt mindestens alle zehn Jahre mit einem solchen Ereignis rechnen."

Ernte nimmt durch Hitze und Trockenheit Schaden

Die Klimatologin erklärte weiter, dass vor allem der Nordwesten Indiens und der Südosten Pakistans, die sogenannten Kornkammern, unter ständigem Hochdruckeinfluss leiden. Durch Trockenheit und Hitze habe die Ernte großen Schaden genommen. Der indische Staat hat deshalb ein Exportverbot für Weizen erlassen. Indien ist der zweitgrößte Weizenproduzent der Welt.

Klimatologin fordert Hitze-Aktionspläne

Otto forderte, dass die Anpassung an Hitze ganz vorne auf der Prioritätenliste sämtlicher Entscheidungsträger und Politiker stehen müsse. "Durch Hitze manifestiert sich der Klimawandel am schnellsten und brutalsten", sagte sie. Es müsse überall Hitzeaktionspläne geben. Für sicherere Ernten müsse vielleicht früher gesät werden. Ihr Fazit: "Es gibt viel, was man gegen Hitze machen kann, aber es erfordert von allen große Anstrengungen."

Diese Nachricht wurde am 24.05.2022 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.