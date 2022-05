Der russische Angriff auf die Ukraine entwickelt sich immer mehr zu einem globalen Korn-Krieg. (IMAGO / NurPhoto / Maxym Marusenko)

Durch den hohen Selbstversorgeranteil in Deutschland könne er Entwarnung geben, sagte Özdemir im ZDF. Darauf dürfe sich allerdings "nicht ausgeruht werden", da auch in Deutschland Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft drohten. Das Grundproblem für die globale Getreideknappheit bleibe der Krieg, der beendet werden müsse. Derzeit hingen rund 25 Millionen Tonnen Weizen in der Ukraine fest, und es werde versucht, sie über LKW- oder Zug-Transporte zu verteilen. Dies seien allerdings keine "optimalen Lösungen".

