So wie letzte Woche stehen auch heute Klimaaktivisten der Gruppe „Aufstand der letzten Generation" auf der Fahrbahn der Autobahn, um gegen Lebensmittelverschwendung zu protestieren. (dpa | Carsten Koall)

Gesellschaftliche Mehrheiten gewinne man nicht, wenn man Krankenwagen, Polizei oder Erzieherinnen auf dem Weg zur Arbeit blockiere, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Zugleich verwies er darauf, dass ihm der Kampf gegen Lebensmittelverschwendung sehr wichtig sei. Dazu sei er mit anderen Bundesministerien im Gespräch. Nach den Straßenblockaden von Umwelt-Aktivisten hatte die dortige Innensenatorin Spranger von der SPD ein härteres Vorgehen gegen die Demonstranten angekündigt. Dagegen warnte der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Franco, davor, die Protestierenden pauschal zu kriminalisieren. In der Bundeshauptstadt hatten heute Mitglieder der Initiative "Letzte Generation" erneut Sitzblockaden an Ausfahrten der Stadtautobahn veranstaltet und damit erhebliche Verkehrsbehinderungen ausgelöst. In den vergangenen Wochen gab es etwa 30 solcher Aktionen. Die Initiative fordert ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung und eine sofortige Agrarwende.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.