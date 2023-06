Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Bündnis 90 / Die Grünen). (imago / photothek / Thomas Trutschel)

Der Grünen-Politiker sagte der "Rheinischen Post", Werbeverbote für Produkte mit viel Zucker, Fett und Salz würden auf die Zeiten begrenzt, in denen besonders viele Kinder Fernsehen schauten. Die Regeln sollten nun werktags zwischen 17 und 22 Uhr gelten. Am Samstag seien zusätzliche Beschränkungen am Vormittag vorgesehen, am Sonntag sollten diese von 8 bis 22 Uhr gelten.

Özdemir hatte die Gesetzespläne Ende Februar vorgestellt. Ursprünglich waren Werbeverbote von 6 bis 23 Uhr vorgesehen. Der Koalitionspartner FDP hatte aber Bedenken geäußert.

