Cem Özdemir. (Archivbild) (picture alliance/dpa - Bernd von Jutrczenka)

Auch wenn der Trend etwas nach unten zeige werde in Deutschland im Schnitt fast doppelt so viel Fleisch gegessen wie unter Gesundheitsaspekten empfohlen sei, sagte der Grünen-Politiker zur Eröffnung der Messe "Anuga Foodtec" in Köln. Wer sich auf stärker pflanzenbasierte Ernährung einlasse, könne neue Vielfalt und neue Kulinarik gewinnen. Zudem entstünden mehr als die Hälfte der landwirtschaftlichen Treibhausgas-Emissionen durch Tierhaltung, betonte Özdemir. Die im Klimaschutzgesetz vorgesehene Absenkung schaffe man nur, wenn auch die Tierbestände zurückgingen. Außerdem seien dann weniger Flächen zum Anbau von Tierfutter nötig und man könne sie stattdessen zumindest in Teilen für die Nahrungsproduktion nutzen, argumentierte Özdemir.

