Neue Aufregung um Mesut Özil. Bei der Hochzeit des Ex-DFB-Nationalspielers und Model Amine Gülse war der türkische Präsidenten Recep Tayyip Erdogan der offizielle Trauzeuge. Außerdem hielt er eine Rede. Darin forderte er das Paar zum Kinder zeugen auf. Offensichtlich brauche Erdogan solche Bilder, da seine Popularität im Land zurück gehe, sagte der türkischstämmige Grünen-Politiker Cem Özedmir im Dlf. Aufgrund der schlechten Wirtschaftslage in der Türkei, sei Erdogan auf Unterstützung angewiesen.

"Bei autoritären Herrschern ist nichts privat"

Schade sei es nur für die jungen Leute, die Mesut Özil bisher als Vorbild angesehen hätten, dass dieser sich als Werbeplattform für einen Diktator hergebe, sagte Özdemir.



Es sei bekannt, dass Erdogan sich in alles einmische. Er mische sich in die Verhütung ein und in jeden anderen Lebensbereich. "Er macht auch nicht vor dem Schlafzimmer halt", sagte Özdemir. "Das ist eben so bei autoritären Herrschern, nichts ist privat."

Der Grünen-Politiker Cem Özdemir (picture alliance/dpa - Marijan Murat)

Der Auftritt und die Inszenierung deute allerdings daraufhin, dass Erdogans Ära sich dem Ende zuneige. Es sei schlimm, dass Özil sich dafür hergebe, dass Land weiter zu spalten, sagte der Politiker.

Özil fühle sich wohl angenehmer in der Umgebung von Despoten, als an der Seite von demokratisch gewählten Bundeskanzlerinnen. Deswegen sei sein Rücktritt aus der Nationalmannschaft auch nur konsequent. So einer dürfe sein Land dann auch nicht als deutscher Nationalspieler vertreten.



Es sei sehr stark anzunehmen, dass Özil sein Erdogan-Foto im Sommer 2018 aus Überzeugung gemacht habe und dies kein Zufallsprodukt gewesen sei.



