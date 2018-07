In der Debatte um Mesut Özil hat Bundeskanzlerin Merkel die sportlichen Leistungen des Fußballers hervorgehoben.

Der Sport trage viel zur Integration in Deutschland bei. Bundesaußenminister Maas warnte davor, von den Äußerungen Özils Rückschlüsse auf die Integrationsfähigkeit des Landes zu ziehen. Justizministerin Barley sprach von einem Alarmzeichen, wenn sich ein deutscher Fußballer vom DFB nicht vertreten fühle.



Der Deutsche Fußball-Bund wehrte sich in einer schriftlichen Stellungnahme gegen Vorwürfe des Rassismus. Der Verband reagierte damit auf eine Erklärung Özils, hochrangige DFB-Funktionäre hätten seine türkischen Wurzeln nie respektiert.



Özil hatte sich gestern erstmals zu seinem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan geäußert und sich gegen Kritik daran verwahrt. Zugleich kündigte er seinen Rückzug aus der deutschen Nationalmannschaft an.

