Özils Rückzug Ein Desaster für Integration?

"Ich bin Deutsch, wenn wir gewinnen, aber ein Migrant, wenn wir verlieren", twittert Mesut Özil über seine Zeit in der Nationalmannschaft. Dass er das Trikot nun an den Nagel hängt, hat eine Debatte über Integration und Rassismus in Deutschland entfacht - nicht nur im Fußball.

Moderation: Marina Schweizer

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek